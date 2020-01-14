شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديو.. وزير الذكاء الاصطناعى الإماراتى يلتحق بالخدمة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير دولة الإمارات للذكاء الاصطناعى، عمر بن سلطان العلماء، التحاقه بالخدمة الوطنية، فى البلاد، وكتب عبر حسابه بموقع "تويتر": "بكل فخر واعتزاز، نلت شرف الالتحاق بالدفعة الثالثة عشر من الخدمة الوطنية. خدمة الوطن هو أقل ما يمكن تقديمه لهذا الوطن العزيز".

وتابع :" تمنياتى لإخوتى فى الميدان بدوره نجدد فيها ولاءنا لدولة الفخر والعطاء وقيادتنا الرشيدة، حفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة وأدام عليها الأمن والأمان".

كما تداول رواد مواقع "تويتر" فيديو للوزير الإماراتى خلال انضمامه للخدمة الوطنية وإشادة محمد القرقاوى وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل به، حيث قال: "ولدنا عمر التحق بالخدمة الوطنية وهذه التجربة ستصقل مهاراته. قيادتنا خلقت نماذج وأحد النماذج هو عمر العلماء، وكفريق عمل نحن فخورن به، نقول له موفق إن شاء الله".