شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديو.. وزير الذكاء الاصطناعى الإماراتى يلتحق بالخدمة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير دولة الإمارات للذكاء الاصطناعى، عمر بن سلطان العلماء، التحاقه بالخدمة الوطنية، فى البلاد، وكتب عبر حسابه بموقع "تويتر": "بكل فخر واعتزاز، نلت شرف الالتحاق بالدفعة الثالثة عشر من الخدمة الوطنية. خدمة الوطن هو أقل ما يمكن تقديمه لهذا الوطن العزيز".
وتابع :" تمنياتى لإخوتى فى الميدان بدوره نجدد فيها ولاءنا لدولة الفخر والعطاء وقيادتنا الرشيدة، حفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة وأدام عليها الأمن والأمان".
كما تداول رواد مواقع "تويتر" فيديو للوزير الإماراتى خلال انضمامه للخدمة الوطنية وإشادة محمد القرقاوى وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل به، حيث قال: "ولدنا عمر التحق بالخدمة الوطنية وهذه التجربة ستصقل مهاراته. قيادتنا خلقت نماذج وأحد النماذج هو عمر العلماء، وكفريق عمل نحن فخورن به، نقول له موفق إن شاء الله".
وأيضا قال، رئيس وكالة الإمارات للفضاء، أحمد البهلول، "خدمة وطننا واجب وشرف نعتز ونفخر به جميعاً.. بالتوفيق لأخى معالى عمر بن سلطان العلماء وجميع الملتحقين بالدفعة الـ13 للخدمة الوطنية.. راية بلادنا خفّاقة فى ميادين البطولات بهمّة أبنائها المخلصين".
كانت هذه تفاصيل خبر صور وفيديو.. وزير الذكاء الاصطناعى الإماراتى يلتحق بالخدمة الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.