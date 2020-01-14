شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة قيادة الجيش السودانى تجتمع لمتابعة معالجة الوضع بعد إطلاق النار بمطار الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر مصدر عسكري لقناة العربية، أن هيئة قيادة الجيش السوداني تجتمع لمتابعة معالجة الوضع، موضحا أنه يتم احتواء الوضع الناشئ بحكمة ودون استخدام القوة حتى الآن.

وأغلقت السلطات الأمنية المجال الجوى لمطار الخرطوم، ومنع إقلاع أو هبوط أى طائرة، وذلك عقب إطلاق كثيف للنيران بمنطقة كافورى أدى إلى سقوط رصاص على مدرج الطائرات، وفيما انتشرت فى شارع افريقيا قوات الدعم السريع.

وتوجه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، رئيس وفد الحكومة إلى مفاوضات السلام، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إلى جوبا، اليوم الثلاثاء، للانضمام إلى وفد مفاوضات السلام الجارية بدولة جنوب السودان، بين الحكومة والحركات المسلحة.