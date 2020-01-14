شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الألمانية: ميركل تستضيف مؤتمر ليبيا 19 يناير المقبل فى برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت الحكومة الألمانية، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستستضيف مؤتمر ليبيا يوم 19 يناير فى برلين، وأضافت الحكومة الألمانية أن مؤتمر ليبيا سيشمل ممثلين عن أمريكا وروسيا والصين وفرنسا وتركيا وبريطانيا وإيطاليا وغيرها. ووجهت الحكومة الألمانية الدعوة إلى السراج وحفتر لحضور المؤتمر. Advertisements وكان قد رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بوقف إطلاق النار فى ليبيا، لكنها طالبت بضرورة أن تقود الأمم المتحدة جهود إعادة إعمار هذا البلد.

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