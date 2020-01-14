شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تشارك فى متابعة الانتخابات التشريعية بجمهورية القمر المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك جامعة الدول العربية، فى متابعة الانتخابات التشريعية ومجالس البلدية فى جمهورية القمر المتحدة المقرر انطلاقها يوم 19 يناير الجارى، وأفادت الجامعة العربية، فى بيان، اليوم الثلاثاء، بأن أمينها العام أحمد أبو الغيط وجه فريقا من الجامعة برئاسة السفير صالح ميلود سحبون، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى إثيوبيا، وعضوية أمانة شئون الانتخابات، بمتابعة هذا الاستحقاق الانتخابى

يأتى ذلك، فى إطار حرص الجامعة على دعم ومواكبة المسيرة الديمقراطية وجهود الإصلاح والتطوير فى جمهورية القمر المتحدة، وتلبية للدعوة الموجهة من الحكومة القمرية للجامعة للمساهمة فى متابعة الانتخابات التشريعية ومجالس البلدية.

وأضاف البيان أنه، من المتوقع أن تلتقى البعثة خلال تواجدها فى جمهورية القمر المتحدة بمختلف الأطراف المعنية بهذا الاستحقاق الانتخابي، لمتابعة سير العملية الانتخابية، ولقاء مسؤولى تنظيم وإدارة الانتخابات، وممثلى بعض الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى.

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وأوضح البيان الصادر عن جامعه الدول العربية، أن مهمة الفريق تشتمل على تقييم مختلف جوانب العملية الانتخابية، بما فى ذلك الحملات الانتخابية للمرشحين والاقتراع والعد وفرز الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة المتبعة فى الدولة وكذلك المعايير الدولية المتعارف عليها.

وأشارت الجامعة العربية، إلى أن البعثة ستقوم بإصدار بيانها التمهيدى عقب انتهاء يوم الاقتراع، ويتبعه تقرير نهائى يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها، يرفع إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وإلى الجهات القمرية ذات الصلة.