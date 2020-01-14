شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الاتحاد التونسى للشغل: بلادنا أكبر من أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الأمين العام للاتحاد التونسى للشغل نور الدين الطبوبى، أن بلاده أكبر من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وأنها لن تتورط فى أحلاف دولية مشبوهة تسعى إلى السيطرة على ثروات ليبيا الشقيقة، وقال الطبوبى، فى كلمة ألقاها أمام حشد من المؤيدين، اليوم الثلاثاء، بساحة محمد على وسط العاصمة تونس، "إن الحرب الأهلية فى ليبيا التى يتقاتل فيها الإخوة وترتع فيها المليشيات والدواعش وأُمراء الحرب، تقود فيها المخابرات الأجنبية حربا بالوكالة للاستفراد بالسيطرة على مقدراته وثرواته، ومنها خاصة النفطية والغازية".

وقاطع المئات من التونسيين، الذين احتشدوا بكثافة أمام مقر الاتحاد كلمة الطبوبى أكثر من مرة للهتاف ضد أردوغان وحزب حركة النهضة التونسى ورئيسها راشد الغنوشى المتعاون معه.

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وندّد نور الدين الطبوبى، بالتدخلات الأجنبية فى الشأن الليبى، ودعوات الحرب، التى أصبحت بعض الدول تدق طُبولها من وراء البحار خدمة لمصالحها على حساب الشعب الليبى فى تحد سافر للأعراف والقوانين الدولية، مشددا على رفض الاتحاد أن تتورط تونس فى الأحلاف الدولية المشبوهة مهما كان غطاؤها.

ودعا السلطات، إلى رفع حالة اليقظة والحذر للحيلولة دون تحويل تونس إلى ممر للأسلحة أو قاعدة للاعتداء على الشعب الليبى، أو أن تكون معبرا للدواعش نحو ليبيا الشقيقة أو ملاذا لهم، حسب تعبيره.