كونتي يبحث مع السيسي ملفات ليبيا وإيران وريجيني

القاهرة، روما / الخليج 365

بحث رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ملفي ليبيا وإيران، وقضية الطالب جوليو ريجيني، وفق إعلام إيطالي.

وذكرت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية (خاصة) أن السيسي اجتمع مع كونتي في القصر الرئاسي بالعاصمة القاهرة، لبحث الملفين الليبي والإيراني، وقضية الطالب ريجيني الذي عثر على جثته مقتولا بالمدينة المصرية في فبراير/ شباط 2016.

ونقلت الوكالة عن مصادر من قصر الحكومة الإيطالي، قولها إن "جوزيبي كونتي سيلتقي، في وقت لاحق اليوم، لدى عودته إلى روما، قادة الأغلبية وجماعات المعارضة، لتقييم الوضع في ليبيا والعراق".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية إن كونتي غادر مطار القاهرة بعد لقاء السيسي.

ومساء الاثنين، بدأ رئيس الوزراء الإيطالي زيارة إلى القاهرة، قادما من تركيا، في إطار جولة إقليمية لبحث مستجدات الأزمة الليبية.

ولم يصدر تعقيب فوري عن الرئاسة المصرية والحكومة الإيطالية بشأن تفاصيل أكثر عن اللقاء.

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وتأتي زيارة كونتي التي اختتمت اليوم إلى مصر، بعد أيام من زيارة وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو للقاهرة، ضمن جولة شرق أوسطية شملت أيضا تركيا والجزائر.

وشارك دي مايو في الاجتماع الخماسي التنسيقي الذي ضم وزراء خارجية مصر وإيطاليا وقبرص الرومية واليونان وفرنسا، بوزارة الخارجية المصرية لبحث الأزمة الليبية.

والاثنين، بحث كونتي الملف الليبي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة.

وقبل مغادرته أنقرة متوجها إلى القاهرة، صرح كونتي لوسائل إعلام إيطالية، بأنه ينظر بإيجابية لوقف إطلاق النار المعلن في ليبيا بمبادرة من تركيا وروسيا.

وأضاف أن بلاده "ترغب ببدء مرحلة ديمقراطية في ليبيا".



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