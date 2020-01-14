العراق يبحث مع "الناتو" صيغة تعاون جديدة

بغداد / أمير السعدي / الخليج 365

- بعد قرار البرلمان العراقي إخراج القوات الأجنبية

- في لقاء بين السفير العراقي لدى بلجيكا صادق الركابي والأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ في بروكسل

بحث السفير العراقي لدى بلجيكا صادق الركابي، مع ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وضع صيغة عمل ثنائي جديدة، بعد قرار بغداد إخراج القوات الأجنبية من البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الركابي وستولتنبرغ بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وقالت الخارجية العراقية، في بيان صدر الثلاثاء واطلعت عليه الخليج 365، إن الجانبين ناقشا خلال اللقاء (الذي لم تحدد توقيته) "آخر مستجدات العلاقات الثنائية، والتطورات في منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما الأحداث الأخيرة في العراق".

كما تناول الطرفان "عمل بعثة الناتو في العراق، وكيفية استمرار التعاون بين الجانبين، في ضوء قرار الحكومة العراقية المتضمّن مطالبة الدول الأعضاء في التحالف الدولي ضدّ داعش بسحب قواتها المتواجدة في العراق".

Advertisements

ونقل البيان عن السفير العراقي قوله إن "العراق يرفض الانتهاكات والاعتداءات التي وقعت على أراضيه، ويعدها انتهاكاً صارخاً لسيادته، وللقوانين، والأعراف الدوليّة".

وأضاف الركابي أن "العراق مستمر في تعاونه مع الشركاء الدوليين لخفض التصعيد، والتوتر بين الولايات المتحدة وإيران".

من جانبه، أعرب ستولتنبرغ عن "احترام الحلف لسيادة العراق، وتعاونه مع المجتمع الدولي من أجل مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والسلم الدوليّين".

وأشار إلى "أهمّية زيادة التواصل من أجل وضع برنامج عمل جديد يتناسب ومُستجدّات الوضع في العراق والمنطقة"، وفق البيان نفسه.

وفي 4 يناير/كانون الثاني الجاري، قرر "الناتو" تعليق أنشطته في تدريب القوات العراقية مؤقتا، وذلك غداة مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.

ويتولى "الناتو"، عبر نحو 500 فرد من العسكريين والمدنيين، مهمة تقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية، بناءً على طلب بغداد، لرفع قدرة قواتها ومنع عودة تنظيم "داعش" الإرهابي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.