ميليشيات حفتر تحشد قواتها جنوبي طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

أفاد مصدر عسكري تابع لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية أن "ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بدأت في حشد قواتها جنوبي العاصمة الليبية طرابلس؛ تمهيدا لاستتئناف هجماتها على الأرجح" بعد رفضها التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في محادثات موسكو.

وقال المصدر للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إنه "تم رصد وصول مدرعات إماراتية ومدفعية مجرورة إلى مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) مركز العمليات الرئيسة لحفتر".



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وأضاف أن "الدعم المتواصل لمليشيات حفتر لم يتوقف حتى بعد إعلان الهدنة ووقف إطلاق النار؛ ما يثبت بأن حفتر أراد الهدنة لإعادة ترتيب مليشياته".



وأشار إلى أن "فرق الرصد التابعة لقواتنا رصدت تلك الحشودات حتى في المحاور الواقعة جنوبي طرابلس كصلاح الدين وعين زارة".



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