دوي إطلاق رصاص في مقر للمخابرات السودانية بالخرطوم

صحيفة الخليج الالكترونية

أفاد شاهد من “رويترز”، بأن دوي إطلاق رصاص تردد اليوم (الثلاثاء)، داخل مبنى تستخدمه أجهزة الأمن السودانية في العاصمة الخرطوم.

وذكر مصدر أمني مطلع لموقع “باج نيوز” السوداني، أن أصوات أعيرة نارية روعت سكان ضاحية كافوري صباح اليوم، كما شهدت المنطقة إغلاقًا للطرق المجاورة لمبانى هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات.

Advertisements

وأضاف أن قوة تابعة لهيئة العمليات بقطاع كافوري، أطلقت أعيرة نارية وأغلقت الطريق المجاور لمباني القطاع؛ بسبب تذمر أفراد من هيئة العمليات من قيمة حقوقهم المالية بعد هيكلة الهيئة.

وبين المصدر الأمني أن منسوبي الهيئة بقطاع الأبيض رفضوا استلام حقوقهم المالية باعتبار أن الحقوق غير مجزية لهم، كما حبسوا اللجنة المختصة بقيادة لواء أمن.

من جهتها، أشارت مصادر إلى أن منسوبي هيئة العمليات طالبوا بحقوق مجزية قبل القرار النهائي بشأن إعادة هيكلتهم بضمهم لإحدى القوات الأمنية أو إحالتهم