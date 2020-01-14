بأمر الملك .. تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني إلى الأحد 10 رمضان 1441هـ

صحيفة الخليج الالكترونية أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز , أمره الكريم بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني لتكون بداية الاختبارات يوم الأحد 10 رمضان 1441ه ونهاية العام الدراسي 21 رمضان.

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