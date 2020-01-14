شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة المواصفات» تكشف عن آلية جديدة لمعرفة المنتجات الأصلية من المقلدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
أوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، أن هناك تنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار لاستهداف جميع المصادر التي تبيع المنتجات الرديئة، وذلك في معرض رده على سؤال حول تعامل الهيئة مع المحلات المعروفة باسم “أبو ريالين” و”أبو خمسة ريالات”.
جاء ذلك خلال استضافة القصبي في برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية” أمس، حيث ذكر أن من حق المستهلك أن يكون كل شيء معروضاً أمامه بالمحلات التجارية مع اشتراط مطابقة المنتجات للمواصفات المعتمدة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن سلطة رقابة السوق تقوم بحملات لتتبع المنتجات الرديئة والقضاء عليها.
وأوضح أن طريقة معرفة المنتجات الأصلية من المقلدة، تكون من خلال الباركود الذي سيتم إدراجه في برنامج “سابر”، مبيناً أن الباركود سيُطبق على جميع المنتجات دون استثناء.
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