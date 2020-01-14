البيتزا أفضل صحياً من حبوب الإفطار!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

يبتعد كثيرون عن تناول البيتزا باعتقادهم أنها تشكل ضرراً على صحتهم، خاصة لمن يتبعون حمية غذائية، وعادة ما يلجأون لتناول حبوب الإفطار بأنواعها المختلفة، ولكن تصريحات لخبيرة تغذية أثارت صدمة لعشاق الطعام الصحي.



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وفي حديث لشبكة أي بي سي نيوز، قالت تشيلسي عامر، أخصائية التغذية في نيويورك: "من المدهش أن البيتزا يمكن أن تكون خياراً أكثر توازناً من العديد من حبوب الإفطار المليئة بالسكريات".

وأضافت "تحتوي شريحة من بيتزا الجبن العادي على نسب متوازنة من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، في حين أن وعاء من الحبوب السكرية مع الحليب قليل الدسم،خيار غني بالسكريات والكربوهيدرات".

واستدركت الخبيرة بالقول إنها لا توصي بالبيتزا وجبة إفطار يومية، لكنها تحث على التركيز على توازن الكربوهيدرات الغنية بالألياف، والبروتينات الخالية من الدهون.