دبي - بواسطة محمد فارس تطبيق AllCast يدعم الآن بث التورنت مباشرة إلى أجهزة التلفاز وأكثر على أندرويد © Tech World قدمت بواسطة

حصل تطبيق AllCast بعد فترة غياب طويلة على تحديث جديد يدعم أندرويد وطبعًا هناك الجديد في هذا الإصدار المُحدّث.

في عام 2013 كانت انطلاقة تطبيق AllCast كوسيلة لبث الصور ومقاطع الفيديو وأي محتوى آخر إلى الكروم كاست وأجهزة تلفاز آبل والمزيد، وبالمناسبة هذا التطبيق من تطوير Koushik Dutta والمعروف بتطويره لخدمات غنية عن التعريف أمثال ClockworkMod و Vysor، اليوم حصل تطبيق AllCast في أندرويد على أوّل تحديث له منذ فترة طويلة.

وقد أضاف هذا التحديث والذي يحمل رقم إصدار AllCast 2.0.6.6 بعض الميزات المطلوبة وبشدّة، أبرزها، دعم التطبيق الآن لتشغيل التورنت في الوقت الحالي على أي جهاز مدعوم من قبل AllCast، بما في ذلك “الكروم كاست Chromecasts و Fire TV وأجهزة Xbox و Roku وبعض أجهزة التلفزيون الذكية”، ولهذا الدعم يستخدم التطبيق عميل WebTorrent صاحب الشهرة في بث التورنت هبر المتصفحات وتطبيقات Node.js.

كما ويُضيف التحديث أيضًا دعمًا لملفات MKV، وهو أمر مفيد بشكل خاص للتورنت، ولكنه رائع أيضًا لأي شخص يقوم بتخزين نسخ DVD و Blu-ray، وإذا لم يتمكن جهاز البث من التعامل مع مقاطع فيديو MKV، فيمكن تحويلها على هاتفك أثناء تصويرها، بالإضافة إلى ذلك، هناك مجموعة من الإصلاحات والتحسينات العامة، أبرزها إصلاح القضية المتعلة بخدمتي صور جوجل وجوجل درايف.

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أخيرًا، التحديث متوفّر حاليًا في كلا الإصدارين “المجاني، المدفوع” من تطبيق AllCast، ويمكنك الحصول على بالانتقال إلى صفحته من على متجر بلاي عبر الروابط الموجودة في الأسفل.

تحميل النسخة المجانية من تطبيق AllCast.

تحميل النسخة المدفوعة من تطبيق AllCast.

التدوينة تطبيق AllCast يدعم الآن بث التورنت مباشرة إلى أجهزة التلفاز وأكثر ظهرت أولاً على عالم التقنية.