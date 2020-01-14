شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: السودان مقبل على مستقبل واعد وسيعبر المرحلة الانتقالية بقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى أنور قرقاش، عن قناعته بأن السودان سيعبر المرحلة الانتقالية بكل صلابة وقوة، وسيتجاوز التحديات بإرادة السودانيين ودعم الأشقاء ومساندة المجتمع الدولى، موضحا أن "السودان مقبل على مستقبل واعد"، وقال قرقاش - في تصريحات للصحفيين، اليوم الثلاثاء،عقب لقائه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك - إن الإمارات ودولا أخرى ساهمت في مساندة ودعم الحكومة الانتقالية، معربا عن تطلع الإمارات لبناء شراكات في كافة القطاعات مع السودان.

ولفت إلى أنه بحث مع رئيس الوزراء السوداني، العلاقات الثنائية، وأهمية تعزيز آفاق التعاون بين البلدين، فضلا عن التنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف قرقاش أن العلاقات التاريخية التي تجمع الإمارات بالسودان علاقات ضاربة في الجذور، ويدعمها وجود 100 ألف سوداني مقيم في دولة الإمارات، لافتا إلى أن الجالية السودانية "جالية إيجابية ومنتجة".

Advertisements

وأكد أن الإمارات تولي اهتماما متعاظما بدعم السودان في المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى التقدير الكبير الذي لمسه من المسئولين السودانيين، للدور الإماراتي في دعم السودان في كافة المجالات.



وأوضح قرقاش، أن اللقاء مع حمدوك تناول تطورات الأوضاع في المنطقة، وتطرق بصورة عامة للأوضاع في ليبيا، لافتا إلى أن البلدين يتشاركان القلق حيال الوضع في ليبيا، ويؤكدان ضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية.



وأضاف الوزير الإماراتي، أن زيارته إلى السودان هدفها التعرف على حقيقة الأوضاع على الأرض، في إطار تبادل الزيارات بين المسئولين في البلدين، لافتا إلى أن بلاده تتطلع إلى مساندة السودان في كثير من الملفات التي تمثل أولويات في المرحلة الانتقالية، لاسيما في المجال الاقتصادي والاستثمار.



وأوضح أن هناك مجموعة من الأولويات التى ترتبط بالمشاريع الاستراتيجية ومشاريع البنى التحتية يجري حولها حوار بين البلدين وعدد من الدول، مبرزا أن اللقاء تطرق إلى ضرورة تهيئة مناخ الاستثمار في السودان لتشجيع الدول الأجنبية بصفة عامة ودول الخليج على وجه الخصوص للاستثمار هناك، معربا عن أمله في أن تعزز الفترة الانتقالية من عملية الانتقال.

