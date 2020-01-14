محمد بن راشد: أفكار ولى عهد أبوظبى أحدثت نقلة نوعية للإمارات بالعمل الإنسانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، خلال زيارته لمعرض القمة العالمية لطاقة المستقبل فى العاصمة أبوظبى اليوم، الرئيس بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالى الصديقة، بحضور ريم بنت إبراهيم الهاشمى وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولى، تناول الجانبان سبل تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات ومالى التى تسعى للاستفادة من تجربة الإمارات فى مجالى البنية التحتية والطاقة البديلة، وقطاعات أخرى تعتبر دولة الإمارات رائدة فيها على حد وصف الرئيس المالى ويمكن الاستفادة منها فى بلاده.

وزار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المعرض، وتجول يرافقه الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبى للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومحمد إبراهيم الشيبانى مدير عام ديوان حاكم دبى، سعيد محمد الطاير عضو مجلس الإدارة المنتدب الرئيس التنفيذى لهيئة كهرباء ومياه دبي، خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات فى دبى وعدد من المسئولين.

وقال الشيخ محمد بن راشد، "إن أفكار محمد بن زايد وتطلعاته نحو المستقبل أحدثت نقلة نوعية لدولتنا على خريطة الريادة فى العمل الإنسانى أولا ثم التنمية المستدامة فى الإقليم والعالم أجمع" ، مضيفا : "إن أخى محمد بن زايد الروح الوطنية الصادقة والملهمة لأجيال وطننا وشبابه ويجسد سياسة الدولة وقيادتها المعطاءة فى أنه يميز بين إرادة التغيير وتغيير الإرادة ويتمسك بل ويؤمن بقوة الإرادة ويرفض إرادة القوة.

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وزار محمد بن راشد، جناح شركة "مصدر"، واستمع من المسئولين إلى شرح لنظيفة والدول التى تتعاون معها "مصدر" فى مشاريع استثمارية فى الطاقة النظيفة.

كما زار بن راشد، جناح إكسبو دبى 2020 واستمع إلى شرح حول دور "إكسبو 2020 " فى نشر الوعى المجتمعى بشأن تدوير النفايات واستخدام الطاقة المتجددة والتركيز من خلال اللقاءات والمنتديات التى تقوم بها إدارة إكسبو 2020 فى الجامعات والمدارس وغيرها على موضوع الاستدامة الدائمة ، وتوقف فى جناح هيئة كهرباء ومياه دبى "ديوا" واستمع لشرح حول المشروعات التى تنفذها الهيئة فى دبى من خلال مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية نحو 5000 ميجاوات باستثمار يصل إلى 50 مليار درهم.

ومنها مشروع الهيدروجين الأخضر لإنتاج الكهرباء باستخدام الهيدروجين، والذى سيتم تشغيله فى الربع الأول من العام الجارى كمرحلة تجريبية ومن المتوقع أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 300 ميجاواط فى الساعة بعد بلوغه التمام عقب المرحلة التجريبية ،كما زار جناح وزارة التغير المناخى والبيئة التى تعرض ملامح مستقبل الاستدامة فى قطاعات الزراعة والفضاء والطاقة والتنقل من خلال ملتقى "كليكس" واطلع على مشاريع الملتقى التى يبلغ عددها نحو 42 مشروعا ابتكاريا تتضمن أقمارا اصطناعية خاصة بالطقس وأخرى خاصة بالزراعة وخلايا وقود الهيدروجين وشبكات الشحن السريع للمركبات الكهروبائية.