شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين الاعتداءات الإيرانية وانتهاكها للسيادة العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مجلس الوزراء السعودى، عن إدانة المملكة العربية السعودية للاعتداءات الإيرانية وانتهاكها للسيادة العراقية، وذلك باستهداف قاعدتين عسكريتين عراقيتين توجد فيهما قوات التحالف الدولى لمحاربة تنظيم "داعش"، وأكد المجلس، خلال اجتماع المجلس برئاسة خادم الحرميين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء" وقوف المملكة إلى جانب العراق ليتجاوز كل ما يهدد أمنه واستقراره وانتماءه العربى.

و دعت المملكة المجتمع الدولى، إلى ضرورة العمل لإلزام إيران باحترام سيادة الدول فى الشرق الأوسط، واحترام القوانين والمعاهدات الدولية، والكف عن زعزعة أمن المنطقة.

وأكد مجلس الوزراء السعودى، أن ما توليه المملكة من سعى دؤوب لتفعيل شراكاتها الدولية فى مجال مكافحة الفساد، مشيرًا إلى تأكيد المملكة خلال اجتماع مؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد فى العاصمة المغربية، حرصها على إصدار التشريعات اللازمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حماية النزاهة ومكافحة الفساد وغسيل الأموال، والوفاء بالمعايير والمتطلبات الدولية التى نالت بها المملكة تقديرًا على المستويين الإقليمى والدولي، وانضمت كأول دولة عربية لمجموعة العمل المالى (فاتف).

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وجدد المجلس، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذى استهدف مسجدًا جنوب غربى باكستان، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، مشددًا على رفض المملكة لانتهاك حرمة بيوت الله، وسفك الدماء وترويع الآمنين، مقدمًا عزاءه ومواساته لذوى الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.