شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بموجة شديدة البرودة على معظم مناطق المملكة حتى الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع مركز طقس العرب الإقليمي استمرار تأثير الكتلة الهوائية ذات البرودة الشديدة على مختلف مناطق المملكة حتى بعد غدٍ الخميس – بمشيئة الله- .

كما توقع المركز أن تشهد العاصمة الرياض طقس شديد البرودة حيث تسجل -بمشيئة الله- ليلة الأربعاء 4 درجات مئوية فقط، وبالتالي تكون الأجواء قارسة البرودة في ساعات الليل، أما نهارًا فتكون درجة الحرارة العظمى تسجل 18 درجة مئوية.

أما في حائل التي تعتبر واحدة من أكثر المناطق تأثرًا بالكتلة الباردة، فيتوقع أن تبقى درجات الحرارة منخفضة بشكل كبير ، خاصة في ساعات الليل، وتكون درجات الحرارة حول الصفر المئوي، ليلة الأربعاء؛ وبالتالي فإن الطقس سيكون قارس البرودة، وتكون درجات الحرارة نهارًا ما بين 16 إلى 13 درجة مئوية خلال اليومين القادمين بمشيئة الله.

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ويتوقع أن يتراجع تأثير الكتلة الهوائية الباردة عن الطائف، وترتفع درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، وتكون درجات الحرارة العظمى في أوائل العشرينيات مئوية، فيما تكون الصغرى ما بين الـ10 إلى 12 درجة مئوية.