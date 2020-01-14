- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة:الجلوس لفترات طويلة يُهدد جسدك بالسكري والسرطان! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
المقعد المريح الذي تجلس عليه لتشاهد برامج التلفزيون ليس صديقاً لك، بل يمكن أن يكون من خصومك لأنه يزيد خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والسرطان.
لذلك يوصف الجلوس بأنه التدخين الحديث، لأنه يمنع الجسم من حرق الدهون والسعرات الزائدة التي يحتوي عليها النظام الغذائي الغني بأطعمة وحلويات شرقية وغربية.
وقد أظهرت دراسة حديثة من جامعة كاليفورنيا أنه إذا زاد الجلوس يومياً عن 12 ساعة فإنه في حد ذاته عامل خطر صحي مستقل لعدة أمراض مزمنة.
وبحسب الدراسة التي نشرتها "أمريكان جورنال أوف إبديمولوجي" تزداد مخاطر الجلوس على صحة القلب والشرايين كلما زادت الجلسة الواحدة عن 60 إلى 90 دقيقة من دون وقوف أو حركة.
ويمتد تأثير الجلوس السلبي إلى مشاكل المفاصل بداية من الرقبة وحتى الوركين والركبتين، وزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان، وارتفاع ضغط الدم، ودوالي الساقين، والسكري، والبدانة.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة:الجلوس لفترات طويلة يُهدد جسدك بالسكري والسرطان! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.