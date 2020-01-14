الرئيس الياباني في مدائن صالح ‎السعودية

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"الخليج 365" من الرياض: زار رئيس وزراء اليابان شينزو آبي والوفد المرافق له مدائن صالح (الحجر) في محافظة العلا. وكان في استقباله عند وصوله المدائن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا. Advertisements واستمع الرئيس خلال الزيارة إلى شرح تاريخي عن مدائن صالح (الحجر) من الباحث التاريخي وعضو مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا عيد اليحيى، واطلع على العديد من المعالم الأثرية والتاريخية.



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