اعتقال حاخام بشبهة استعباد نساء وأطفال في القدس المحلتة

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة مدّدت محكمة تابعة للاحتلال، فترة اعتقال حاخام في الستين من عمره 7 أيام بشبهة احتجاز عشرات النساء والأطفال (من عمر سنة وحتى خمس سنوات)، في أحد أحياء القدس المحتلة خلال أعوام طويلة. ومنع الحاخام النساء من التواصل مع اقاربهن وافراد عائلاتهن واستغلالهن جنسيا وماديان وفق موقع هيئة البث العبرية. كما اعتقلت شرطة الاحتلال 8 نساء بشبهة مساعدة هذا الحاخام، حيث طلبت الشرطة تمديد فترة اعتقالهن بخمسة أيام حتى استكمال الإجراءات القانونية بحقهن. وقال المشتبه: "إن هذا افتراء, ولا يملكون أي دليل ضدي"، على حد تعبيره. اقرأ أيضاً : مستوطن يزور الكويت مصطحبا أدوات دينية للصلاة - فيديو ويستدل من التحقيقات الجارية والبلاغات التي قدمت الى وحدة الغش والخداع في لواء اورشليم القدس أن الحديث يدور عن مأوى ضيق جدا ويحوي عشرات النساء والأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة. وأفيد أن المشتبه ارتكب جرائم مختلفة بحق النساء واطفالهن على مدار سنوات طويلة.

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