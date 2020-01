من هو القائد الإيراني الذي نجا من غارة أمريكية بالتزامن مع مقتل سليماني؟

الهنود يخفضون تكاليف حفلات زفافهم الباذخة فيما التباطؤ الاقتصادي يقضم أموالهم

تتميز حفلات الزفاف في الهند بالفخامة إذ تستمر لأيام مع وجود المئات إن لم يكن الآلاف من الضيوف... لكن هذا الموسم، تخفض عائلات كثيرة التكاليف حتى لو كان على حساب مكانتها الاجتماعية. It's symptomatic of a sharp slowdown in the world's fifth-largest economy, with Indians spending less on everything from daily essentials to once-in-a-lifetime occasions.

