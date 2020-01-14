شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد من رويترز: سماع دوى إطلاق رصاص فى الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شاهد من رويترز، إن دوى إطلاق رصاص تردد اليوم الثلاثاء، داخل مبنى تستخدمه أجهزة الأمن السودانية فى العاصمة الخرطوم. ولم تتوفر معلومات أخرى حتى الآن.

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