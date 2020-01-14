شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية واليابان تعقدان محادثات بخصوص النزاعين التجارى والتاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن سول وطوكيو، عقدتا محادثات على مستوى العمل فى ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية، أمس الاثنين، بتوقيت الولايات المتحدة، بخصوص النزاع التجارى والتاريخى بين البلدين، حيث يجتمع وزيرا خارجية البلدين لعقد محادثات ثلاثية مع الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة، فى بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن المدير العام لشئون آسيا والمحيط الهادى فى الوزارة كيم جونج-هانن التقى نظيره اليابانى شيجيكى تاكيزاكي، وناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكان كل منهما برفقة وزيرى خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج-هوا واليابان توشيميتسو موتيجي، فى زيارتهما إلى الولايات المتحدة.

ومن المخطط، أن يعقد وزيرا خارجية كوريا واليابان محادثات ثلاثية مع نظيرهما الأمريكى مايك بومبيو فى وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، وعلى هامش اللقاء تخطط كانج لعقد محادثات ثنائية منفصلة مع بومبيو، فيما يعمل المسئولون للتحضير للقاء منفصل بين كانج وموتوجي.

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يشار إلى، أن العلاقات بين سول وطوكيو تدهورت منذ فرض الأخيرة قيود على صادراتها إلى سول فى أغسطس، فى خطوة احتجاجية على حكم محكمة كورية على الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسرى من الكوريين.

من جانبها، قررت سول إيقاف اتفاقية مشاركة المعلومات العسكرية مع اليابان، والمعروفة باسم اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية. ولكن تم تأجيل الخطوة فى اللحظة الأخيرة فى نوفمبر الماضي؛ حيث اتفق البلدان على عقد محادثات بخصوص قيود التصدير وقضية العمل القسري.

وخلال الاجتماع الأخير، كرر المسئول الكورى طلب بلاده رفع قيود التصدير وشدد على موقف الحكومة الذى يحترم قرار المحكمة، كما ناقش الطرفان تحضيرات اللقاء الوزارى المقبل.