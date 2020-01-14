صور .. نادى وأبناء الجالية المصرية بمسقط يعزون فى وفاة السلطان قابوس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الشيخ يحيي بن ناصر الحراصي والي بوشر بمحافظة مسقط بسلطنة عمان صباح اليوم، أعضاء مجلس إدارة نادي الجالية المصرية بمسقط وعدد من أبناء الجالية، وعدد من المواطنين والمقيمين الذين توافدوا لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، بعدها توجه أبناء الجالية المصرية في مسقط لزيارة قبر السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور لقراءة الفاتحه والدعاء له.
الجدير بالذكر ان مجالس العزاء بمحافظات وولايات السلطنة مازالت تستقبل المعزين من مواطنين ومقيمين في وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور.
ورحل السلطان قابوس سلطان عمان، بعد مسيرة حكيمة مظفرة حافلة بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها، وطالت العالم العربي والإسلامي والدولى، وتميزت عمان فى فترة حكم قابوس بعلاقات متوازنة مع كل بلدان الخليج وحتى إيران، حيث لعب دور الوسط مرات عدة بين إيران والدول الغربية والولايات المتحدة، ووضع بذرة المفاوضات الأولى بين طهران والغرب والتى أفضت فى النهاية إلى ابرام اتفاق نووى فى عام 2015 كما استضافت مسقط فى عهده محادثات سرية بين مسوؤليين أميركيين وإيرانيين عام 2012، كما توسّطت عمان أيضًا بين طهران وواشنطن لإطلاق سراح سجناء.
ونجحت جهوده فى عام 2009 فى إطلاق سراح 3 أمريكيين سجنوا في إيران للاشتباه في كونهم جواسيس بعدما ضلوا طريقهم عبر الحدود.
وبعد ساعات قليلة من إعلان نبأ وفاة السلطان قابوس بن سعيد أعلن التليفزيون الرسمى فى سلطنة عمان تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد خلفا له.
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