شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. نادى وأبناء الجالية المصرية بمسقط يعزون فى وفاة السلطان قابوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الشيخ يحيي بن ناصر الحراصي والي بوشر بمحافظة مسقط بسلطنة عمان صباح اليوم، أعضاء مجلس إدارة نادي الجالية المصرية بمسقط وعدد من أبناء الجالية، وعدد من المواطنين والمقيمين الذين توافدوا لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، بعدها توجه أبناء الجالية المصرية في مسقط لزيارة قبر السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور لقراءة الفاتحه والدعاء له.

الجدير بالذكر ان مجالس العزاء بمحافظات وولايات السلطنة مازالت تستقبل المعزين من مواطنين ومقيمين في وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور.

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