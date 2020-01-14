شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزويك: سلاح جديد يثير شبح الحرب النووية بين أمريكا وإيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن هناك خطر أن يصبح الصراع بين الولايات المتحدة وإيران نوويا مع نشر سلاح نووى أمريكى جديد، وفى الوقت الذى تزداد فيه التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث قالت الصحيفة إنه قبل أيام قليلة من انتخاب دونالد ترامب رئيسا لأمريكا فى عام 2016، قامت الولايات المتحدة بضرب إيران فى تجارب حربية نووية تجرى كل عام فى أواخر أكتوبر.

وفى هذه المناورات، وبعد أن أغرقت طهران حاملة طائرات أمريكية واستخدمت الأسلحة الكيماوية ضد قوات المارينز، طلب قائد القوات الأمريكية فى الشرق الأوسط ضربة نووية، وقامت اثنتان من قاذفتى الصواريخ B2 stealt بحمل قنبلتين نوويتين، كانتا على أهبة الاستعداد بينما يجرى الريس مداولاته.

وقال الأدميرال سيسل هانى، الذى كان يشغل منصب قائد القيادة الإستراتيجية الأمريكية فى هذا الوقت، إن اختبار قواتهم من خلال سلسلة من سيناريوهات التحدى يحقق السلامة ولأمن والكفاءة والاستعداد والردع الإستراتيجى.

وقال هانى فى محاضرة قبل إجراء تلك المناوات التى أطلق عليها اسم "جلوبال ثاندر 17" إن استراتيجية الردع الخاصة بهم أكبر بكثير للغاية من الأسلحة النووية.

Advertisements

وتقول نيوزويك، أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة لم توجه علنا أى تهديد نووى لإيران، إلا أنها فى العام الماضى، نشرت سلاحا نوويا جديدا يزيد احتمالات الحرب النووية، هذا السلاح يسمى W76-2، وهو عبارة عن رأس حربى صاروخى محدود القدرات مخصص لمثل هذا السيناريو المتعلق بإيران، والذى تم تنفيذه فى الأيام الأخيرة من حكم أوباما.

وتقول المصادر العسكرية الأمريكية، المشاركة بشكل مباشر فى التخطيط للحرب النووية، أنه لم يحدث أى تغيير رسمى فى خطط الحرب، فيما يتعلق بإيران فى ظل إدارة ترامب، لكن نشر السلاح الذين يقولون أنه أكثر قابلية للاستخدام، يغير الحسابات النووية.

وقال 4 مسئولين عسكريين أمريكيين لنيوزويك، إنهم يشكون أن المواجهة المستمرة بين واشنطن وطهران يمكن أن تتحول إلى حرب نووية، لكنهم يلحظون أن نشر صوارخ ترايدنت 2 هدفه جعل التهديد بمثل هذا الهجوم أكثر مصداقية.