العراق والناتو يبحثان آخر مستجدات الأوضاع فى الشرق الأوسط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث سفير العراق فى بروكسل صادق الركابى، مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، آخر مستجدات العلاقات الثنائية، والتطورات فى منطقة الشرق الأوسط خاصة الأحداث الأخيرة فى العراق، وذكرت الخارجية العراقية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للأنباء اليوم الثلاثاء، أن الركابي أعرب خلال اللقاء عن رفض بلاده للانتهاكات والاعتداءات التي وقعت على أراضيه، والتي تعد انتهاكًا صارخًا لسيادته وللقوانين والأعراف الدولية، مشيرًا إلى أن العراق مستمر في تعاونه مع الشركاء الدوليين لخفض التصعيد والتوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
من جهته، أعرب الأمين العام لحلف الناتو، عن احترام الحلف لسيادة العراق، وتعاونه مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
وبحث الجانبان عمل بعثة الناتو في العراق، وكيفية استمرار التعاون بين الجانبين في ضوء قرار الحكومة العراقية المتضمن مطالبة الدول الأعضاء في التحالف الدولي بسحب قواتها المتواجدة في العراق، مشيرًا إلى أهمية زيادة التواصل لإعداد برنامج عمل جديد يتناسب ومستجدات الوضع في العراق والمنطقة.
من جانب أخر بحثت سفيرة العراق في براغ سندس عمر علي مع رئيس وزراء جمهورية التشيك أندري بابيش دعم موقف العراق بعدم جعله ساحة صراع لحرب مفتوحة، وإبعاده عن سياسة المحاور.
وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية اليوم الثلاثاء - أوردته الوكالة الوطنية العراقية - أن الجانبين استعرضا آخر المستجدات على الساحة العراقية، والأزمة في المنطقة، وأكدا أهمية احترام السيادة الوطنية الكاملة للعراق ودعم موقفه بعدم جعله ساحة صراع لحرب مفتوحة.
وفى سياق أخر أفاد مصدر أمني عراقي بوفاة ضابط برتبة نقيب متأثرًا بجروحه جراء هجوم شنه تنظيم (داعش) الإرهابي على نقطة لحرس الحدود في الأنبار أمس.
وقال المصدر - وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء - "إن ضابطا برتبة نقيب توفي متأثرًا بجروحه؛ نتيجة هجوم عناصر (داعش) ليلة أمس بالقرب من منفذ الوليد".
وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت مساء أمس الاثنين إصابة ضابط وثلاثة من منتسبي الفوج الثالث باللواء الرابع في قيادة قوات حرس الحدود؛ إثر هجوم لتنظيم (داعش) بمنطقة الهبار شمالي منفذ الوليد.
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