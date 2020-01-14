شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى باليمن يقدم إحاطة لمجلس الأمن الخميس حول الأوضاع اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم المبعوث الأممى لدى اليمن مارتن جريفيث إحاطة أمام مجلس الأمن، الخميس المقبل، حول الأوضاع في اليمن، إلى جانب مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة فى حالات الطوارئ، وفق ما أورد موقع الأمم المتحدة، حيث كان مجلس الأمن، قد جدد فترة ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) لستة أشهر. وتساعد "أونمها"، التي تشكلت بحسب القرار 2452، الأطراف اليمنية على ضمان إعادة انتشار القوات الموجودة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى طبقًا لاتفاقية ستوكهولم. Advertisements

وأعلن مندوب دولة فييت نام لدى الأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، موافقة دول المجلس الخمس عشرة على مشروع القرار رقم 2505 الذي تقدمت به المملكة المتحدة لتجديد ولاية أونمها لمدة 6 أشهر تنتهى فى 15 يوليو المقبل.

وتساعد أونمها، التي تشكلت بحسب القرار 2452، الأطراف اليمنية على ضمان إعادة انتشار القوات الموجودة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، المنصوص عليها في اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية والحوثيين فى 13 ديسمبر 2018.

وتتلخص مهمة البعثة فى قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين في الأمم المتحدة، للإشراف على وقف إطلاق النار، ورصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والعمل مع الطرفين من أجل أن تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة.