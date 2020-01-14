شكرا لقرائتكم خبر عن عون: الوضع سيئ والعراقيل كثيرة والتظاهرات هزت المحميات الطائفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، فى تغريدة له عبر حسبه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ، "بذلتُ جهوداً كبيرة للمعالجات الاقتصادية ولكنها لم تأتِ بكل النتائج المأمولة لأن الوضع كان سيئاً والعراقيل كثيرة، وقد أدّى الضغط الاقتصادي المتزايد إلى نزول الناس للشارع بمطالب معيشية محقة وبمطلب جامع لكل اللبنانيين وهو محاربة الفساد".

وأضاف قائلا : "لقد شكّلت التظاهرات وخصوصاً في بداياتها، فرصة حقيقية لتحقيق الإصلاح المنشود لأنها هزّت المحميات الطائفية والسياسية وقطعت الخطوط الحمر وباتت المحاسبة ممكنة، وأعطت دفعاً قوياً للقضاء فتحرك في أكثر من اتجاه، وأقرت الحكومة السابقة ورقة اصلاحات كان يستحيل اقرارها في السابق".

وأكد أن الشعبية أدت إلى تشتت بعضها، وأفقدتها وحدتها في المطالبة بالتغيير؛ كذلك نمط الشائعات المعتمد من بعض الإعلام وبعض المتظاهرين، حرف بعض الحراك عن تحديد الفساد بصورة صحيحة.. ومازلت أعول على اللبنانيين الطيبين في الشوارع والمنازل لمحاربة الفساد، وأوضح أن الجيش والقوى الأمنية تعاملوا بحكمة كبيرة مع الحركة الشعبية، فأمّنوا أمن المتظاهرين وسلامتهم، وحفظوا حريتهم في التعبير، كما سعوا للمحافظة أيضاً على حرية المواطنين وحقهم في التنقل والذهاب الى أعمالهم ومنازلهم.

يأتى هذا فى ظل أوضاع عصيبة يمر بها لبنان و هناك اجتماع مرتقب خلال الشهر الجارى، بين مسئولى الاقتصاد بلبنان مع ممثلى الصندوق لبحث سبل مساعدة بيروت على النهوض والخطط المتاحة لإنقاذ البلد من الانهيار الشامل، إلا أن مراقبون لبنانيون ذكروا أن هناك طلب مستغرب من لبنان بتأجيل الاجتماع ما أثار التساؤلات حول سياسة التسويف والمماطلة من قبل السلطات اللبنانية".