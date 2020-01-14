في تجدد للحراك اللبناني.. محتجون يغلقون طرقات بعدة محافظات

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365
شهدت مختلف المناطق اللبنانية، صباح الثلاثاء، احتجاجات واسعة، في إطار الحراك الذي تشهده البلاد منذ ثلاث شهور رفضًا للأوضاع المعيشية والسياسية الصعبة.
وقطع محتجون الطرقات بعدة مناطق في العاصمة بيروت وخارجها، وأشعلوا الإطارات الفارغة، وخاصة عند "المدينة الرياضية" و"فرن الشباك"، وطريق "نهر الموت" (شرق).
وأفاد مراسل الخليج 365، أن آليات للجيش اللبناني، وصلت نقطة "الأوتوستراد" في "جونية" شمال العاصمة، حيث تجمع عدد من الطلاب المحتجين على "الأوضاع الاقتصادية ومراوغة السياسيين في تشكيل حكومة".
وفي محافظة الشمال، فقد قطع المحتجون عدة طرقات في المحافظة بالإطارات والعوائق وسمحوا فقط بمرور الصليب الأحمر والحالات الطارئة والآليات العسكرية.
كما قام المتظاهرون بإقفال عدد من محلات الصيرفة في صيدا (جنوب)، واعتصم عدد منهم أمام "مصرف لبنان" في المدينة، فيما نصب عدد آخر خياما وسط مدخل المدينة الجنوبي.
ودخل عدد من المحتجين، مركز "أوجيرو" للاتصلات (حكومي) في مدينة جبيل شمال بيروت، مرددين هتافات منددة بالقوى السياسية، وتوجهوا إلى مبنى شركة الكهرباء في المنطقة.
و قطع محتجون، عددا من الطرقات في مختلف مناطق محافظة البقاع (شرق)، مطالبين بالإسراع بتشكيل الحكومة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية.
ويقول محتجون، لمراسل الخليج 365، إنهم سيواصلون "الاحتجاج لحين تشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين مستقلين قادرة على إنقاذ لبنان من الأزمات المتتالية التي تعصف به".
ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول 2019، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري، على الاستقالة، في التاسع والعشرين من ذات الشهر.
ويواصل رئيس الوزراء المكلف، حسان دياب، منذ أربعة أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن رفضًا بين صفوف المحتجين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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