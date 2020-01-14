لأول مرة.. برشلونة يتفوق على ريال مدريد في الدوري المالي

صحيفة الخليج الالكترونية

لأول مرة في تاريخ الدوري المالي لكرة القدم ، تفوق نادي برشلونة على غريمه التقليدي ريال مدريد واستطاع أن يحقق إيرادات بقيمة 800 مليون يورو بعيداً عن صفقات الإنتقالات .

وحقق 20 نادياً إيرادات تبلغ 9.3 مليار يورو خلال موسم 2018-2019 ، بينما كان ريال مدريد في المركز الثاني بإيرادات 757.3 مليون يورو وحافظ مانشستر يونايتد على موقعه بالمركز الثالث.

أما فخرج من آرسنال من قائمة أول 10 أندية لأول مرة ، بينما استمر بايرن ميونخ في المركز الرابع واحتل باريس سان جيرمان المركز الخامس متقدماً على مانشستر سيتي.

وجاء ليفربول في المركز السابع ، و توتنهام هوتسبير في المركز الثامن متفوقاً على تشيلسي وآرسنال ، واحتلت الأندية الأنجليزية بشكل عام ثمانية مراكز من أول 20 مركز .