صفقة البدري تهدد الاتحاد

صحيفة الخليج الالكترونية حذر التونسي أنيس بن ميم، المحامي المتخصص في النزاعات الرياضية الدولية، نادي الاتحاد، من التعاقد مع مواطنه أنيس البدري، لاعب الترجي، بسبب عدم موافقة ناديه، نظراً لضعف المبلغ المادي “500 ألف دولار”.

وأوضح بن ميم: “الترجي التونسي رفض رحيل اللاعب إلى الاتحاد في بيان رسمي، وفي هذه الحالة يتعرض الاتحاد إلى عقوبة دولية بمنعه من الانتدابات لفترتين بداعي تحريض اللاعب على فسخ عقده مع ناديه حتى 30 يونيو المقبل”.

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