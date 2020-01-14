وليد يرفض الحد الأدنى

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صحيفة الخليج الالكترونية
رفض وليد عبد الله، حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم، قبول الحد الأدنى للاعبين المحترفين بعد أن قدمت له إدارة ناديه عرضاً مالياً لتجديد عقده لمدة موسمين.
وكشفت مصادر ، عن أن إدارة نادي النصر عرضت على حارس مرمى فريقها التجديد مقابل مليون و800 ألف ريال في الموسم، وهو الأمر الذي رفضه الأخير رغبة منه في الحصول على قيمة أفضل. ويدخل وليد عبد الله فترة الستة أشهر الحرة من عقده مساء بعد غد في ظل عدم توصله إلى اتفاق مع الإدارة التي تسعى جاهدة إلى إغلاق الملف قبل تأزم الموقف.
وذكرت المصادر، أن وليد عبد الله يحتفظ بفرصتي تعاقد مع واحد من ناديين تلقى عرضيهما اللذين يفوقان عرض النصر إلا أنهما ينتظران دخوله الفترة الحرة. وتواصلت “الرياضية” مع إدارة النادي للتعليق على الموضوع ولم تتجاوب مع الاتصالات.
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