طرح تذاكر مباراة الهلال والاتفاق في كأس الملك

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت شركة «صلة » الرياضية، اليوم الثلاثاء، طرح تذاكر مباراة فريق الهلال الأول لكرة القدم وضيفه الاتفاق، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد غد الخميس، على ملعب جامعة الملك سعود.

وجاءت تذاكر الفئة الموحدة للعائلات والأفراد بسعر 40 ريالاً، فيما بلغ سعر تذاكر الواجهة 100 ريال لفئة E و75 ريالا لفئة F-H، وبلغت قيمة الفئة الذهبية 700 ريال للأفراد والعائلات، فيما حدد سعر 500 ريال للفئة الفضية أفراد، و400 لذات الفئة للعائلات.

وجاءت قيمة الفئة البلاتينية أفراد بلس 1800 ريال، و800 ريال للفئة البلاتينية أفراد وعائلات.

وكان الهلال قد تأهل إلى ربع نهائي البطولة، بعد فوزه على الفيصلي بركلات الترجيح 5-6، بعد أن انتهى زمن المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2، فيما تأهل الاتفاق على حساب فريق أحد، بفوزه على الفريق المدني بنتيجة قوامها 7-1، في ثمن نهائي البطولة.

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