الجوازات: سداد رسوم الإقامة لا يعني تنفيذ الخدمة

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، أن تسديد الرسوم لا يعني تنفيذ الخدمة، مشيرة إلى ضرورة طلب تنفيذ الخدمة من خلال منصة (أبشر).

وأشار حساب «الجوازات – أبشر» بموقع التواصل «تويتر»، ردًا على تساؤل من إحدى المقيمات، إلى أن سداد الرسوم لا يعني تنفيذ الخدمة، ويلزم طلب تنفيذها من خلال منصة (أبشر)، مضيفًا أنه يمكن الاستعلام عن رصيد مدفوعات وزارة الداخلية من خلال الرابط.

وطرحت إحدى المقيمات سؤالًا عبر حساب «الجوازات – أبشر»، ذكرت فيه أن زوجها سدد رسوم تجديد الإقامة بالشكل الصحيح، لكن الرسالة النصية التي تفيد بأنه تم التجديد، لم تصل له.