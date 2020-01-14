انطلاق المرحلة التاسعة من رالي داكار

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صحيفة الخليج الالكترونية
انطلقت صباح اليوم المرحلة التاسعة من رالي داكار السعودية 2020، من وادي الدواسر حتى حرض بمسافة ٨٨٦كم، وسط أجواء تنافسية بين المشاركين.
ويواصل البطل السعودي يزيد الراجحي خوض المنافسة عقب أن حل بالمركز الخامس، خلال المرحلة الثامنة والتي انتهت أمس في وادي الدواسر على شكل حلقة دائرية، وامتدت لمسافة كلية تبلغ 716 كيلو مترًا، منها مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت تبلغ 477 كيلو مترًا.
سيغيب عن خط بداية المرحلة الخاصة التاسعة، المشاركون: الفرنسي سيريل ديبريه “أو تي 3” في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، والأسباني إسيدري إستيف بوخول “بي أم دبليو” من فئة السيارات، والهولندي غريت زورموند “مان” في فئة الشاحنات.
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