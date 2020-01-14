النفط يستقر.. و”برنت” يصل إلى 64.22 دولار

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صحيفة الخليج الالكترونية
استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد أن سجلت انخفاضا في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون على توقيع اتفاق تجارة أولي بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين في العالم للنفط، وبفضل توقعات بانخفاض المخزونات الأمريكية.
وارتفع خام برنت بمقدار سنتين إلى 64.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:38 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 58.04 دولار للبرميل، وخسر الخامان القياسيان نحو 5%و6% على الترتيب في الأسبوع الماضي.
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