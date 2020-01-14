القبض على 8 متهمين بينهم امرأة لتورطهم بجرائم سرقة في الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت بفضلٍ من الله عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على ثمانية متهمين بينهم امرأة، (أربعة منهم يمنيو الجنسية وثلاثة مواطنين ومتهم واحد من الجنسية البنغلاديشية)، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بنشل الحقائب النسائية وسرقة الأموال والمقتنيات من المارة بالأسواق والطرق العامة، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.

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