“المرور” يوضح آلية الاستعلام عن المخالفات وسدادها للزائرين

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضحت الإدارة العامة للمرور آلية استعلام زوار المملكة، الذين لا يملكون حسابات على منصة “أبشر”، عن المخالفات المرورية المسجلة على مركباتهم.

وأبانت الإدارة أنه أصبح بإمكان هؤلاء الزوار الاستعلام عن المخالفات المرورية وطرق السداد من خلال منصة أبشر، دون الحاجة لوجود حساب مفعل، عبر اتباع عدد من الخطوات.

وتتمثل هذه الخطوات في: الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة “أبشر”، ومن ثمّ الذهاب لقائمة “أفراد” في الصفحة الرئيسية، ثم اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين، وإدخال رقم الحدود أو رقم الهوية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وسيتم عرض تفاصيل المخالفة وآلية السداد من خلال رابط إلكتروني أو عبر المنفذ الحدودي.

وكان المرور قد أكد في وقت سابق أن قيمة المخالفات المرورية على المركبات الزائرة يجب أن تُسدد قبل مغادرتها أراضي المملكة.