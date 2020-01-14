توضيح من «المرور» بشأن الاستعلام عن مخالفات الزائرين وسدادها

كشفت الإدارة العامة للمرور عن آلية استعلام زوار المملكة، ممن لا يملكون حسابات على منصة “أبشر”، عن المخالفات المرورية المسجلة على مركباتهم.

وأوضحت إدارة المرور أنه صار بإمكان الزوار الاستعلام عن المخالفات المرورية وطريقة السداد من خلال منصة أبشر، دون الحاجة لوجود حساب مفعل، عبر اتباع عدد من الخطوات.

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وأبانت أن هذه الخطوات تتمثل في: الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة “أبشر”، ومن ثمّ الذهاب لقائمة “أفراد” في الصفحة الرئيسية، ثم اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين، وإدخال رقم الحدود أو رقم الهوية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وسيتم عرض تفاصيل المخالفة وآلية السداد من خلال رابط إلكتروني أو عبر المنفذ الحدودي.

وأكد المرور في وقت سابق أن قيمة المخالفات المرورية على المركبات الزائرة يجب أن تُسدد قبل مغادرتها أراضي المملكة.