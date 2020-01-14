شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد» لسكان الرياض والشرقية.. رياح مثيرة للأتربة حتى هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين لمنطقتي الرياض والشرقية من حالة أتربة مثارة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، مع تدنٍّ للرؤية الأفقية، بدأت الساعة التاسعة صباحًا، وتتواصل حتى الخامسة مساءً- بمشيئة الله-.
وتشمل في الشرقية (النعيرية وحفر الباطن)، وفي الرياض تشمل: (العاصمة، والدرعية، والمجمعة، وشقراء، وحريملاء، ورماح، وعفيف، والمزاحمية).
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