تُثير الجدل.. سعودية: سأتزوج من أمريكي (فيديو)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تثير الجدل.. سعودية: سأتزوج من أمريكي فيديو

الثلاثاء 14 يناير 2020

عادت الفاشنيستا السعودية، هند القحطاني، لإثارة الجدل مجددا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب حديثها في ”سناب شات“ عن الزواج ورغبتها في أن يكون زوجها أمريكيا لا عربيا.



وبدأت هند الحديث بالقول إن ”الأمريكيات يعشن زواجا ناجحا رغم ظروفهن الصعبة، فمنهن مطلقات ومنهن غير جميلات، ومع ذلك يتزوجن رجالا لم يسبق لهم الزواج وأصغر منهن ووسيمين“، مضيفة وهي تتحسر، منتقدة الرجل العربي: ”آآآخ لو تجي تشوفي اللي عندنا“.

وتابعت: ”أنا اعرفكم يا لشعب الطقطوقي تحبون الثرثرة، تقولون تلمح تلمح، تبغى تتزوج واحد منها ما سبق له الزواج، مع انه عندها عيال، لا والله، أنا عربي ماني متجوزة، والله ما ابغاه، اذا كتبلي نصيبي على عربي ما اتجوزه، انا ابغى امريكي، مو علشان الشكل (..) اشقر ومز، اهم شي يكون انسان مسؤول طيب شكله مقبول، عنده وظيفة عنده عمل مش عاطل عن العمل، ليش ابغى امريكي، لانهم اغلب العرب بس يبي خدامة حتى كوب الموية يطلبها من الزوجة أو الشغالة، انا الرجل القوامة لي انا السيد اللي ما قبله ولا بعده، لكن الامريكي لا يساعدني بتربية اولادي يساعدني بشغل البيت، يساعدني بغسل المواعين مناصفة (..) يعني فيه تعاون فيه مشاركة (..) جاييني واحد قعد يسولفلي، بعدين راح الحين وراج يرجع، ياربي ما ادري كيف اصرفه، فيه رجال ما شا الله جريئين، هو امريكي، جه قال فيه مجال اقعد معاك دقيقتين (..) بس راح الحين وبرجع، والله افكر شلون اصرفه هذا“.

وأضافت أن كثيرا من الرجال الأمريكيين يحاولون التقرب منها، لكنها تخاف من هذه الخطوة وتخاف من الارتباط، مبينة أنها ”لا ترغب صراحة في الزواج مجددا“، لكن إذا سنحت الفرصة فلن تتزوج إلا رجلا أمريكيا، ثم قالت: ”يعني ياحريم اللي تعرف زوجها يحب المشهورات تطمني انا اصلا للي اعتبر اللي يرتبط بغير زوجته خيانه، يعني مستحيل ارتبط بزوجها، تحط بطنها بطيخة صيفي على قولة المصريين، تعرفون بعضهم يريدون يتجوزون مشهورات لو شهر، أهم شي ادعولي أحب شخص مناسب يبادلني نفس الشعور، والله العظيم يا عالم ما قدرت احب (..) انا من النوع الحنون قلبي رهيف، بس عاطفتي وحبي وجهتها لاطفالي (..) ان شاالله احب شخص يستاهلني واهم شي يكون امريكي (..)“.

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وانتقدت القحطاني السعوديين، معتبرة أنهم أصبحوا الشعب ”رقم واحد“ في ”الطقطقة“ والانتقاد، متفوقين بذلك على المصريين، وفق قولها.

وانقسم ناشطون في الرأي من خلال هاشتاغ #هند_القحطاني عبر موقع ”تويتر“ بشأن المقطع الذي بثته عن الزواج، حيث أيدتها مغردة باسم ”ماجيك“: ”مافي بنت عربية ما تتمنى نفس الشي“.

وشاركتها مغردة أخرى الرأي: ”والله صدق! مايخدمون نفسهم حتى بأتفه الاشياء لايكون يحسبون هالشي فيه اهانه لرجولتهم وانا مدري“.