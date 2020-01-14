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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشيخ محمد بن راشد يتفقد معرض ومؤتمر أبوظبى للاستدامة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020
وكالات
تفقد الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبى، معرض وفعاليات أسبوع أبوظبى للاستدامة، والقرى بعدد مع مسئولى الشركات العارضة والمشاركين فى فعاليات قمة طاقة المستقبل، والشباب المشاركين فى ملتقى تبادل الابتكارات بمجال المناخ "كليكس" الذى تنظمه وزارة التغير المناخى والبيئة، حيث يعرض الشباب مشروعاتهم ومقترحاتهم والابتكارات التى يمكن أن تغير ملامح مستقبل الاستدامة فى مجالات الزراعة والفضاء والطاقة والتنقل.
ورافق الشيخ محمد بن راشد فى جولته، عددا من وزراء الحكومة الإماراتية منهم نهيان بن مبارك وزير التسامح وسلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة شركة مصدر، وسهيل المزروعى وزير الطاقة والصناعة.
وتعرض الشركات المشاركة فى الحدث ابتكاراتها التى تتضمن أقمارا اصطناعية خاصة بالطقس وأفكارا فى الزراعة المؤتمتة وخلايا وقود الهيدروجين، وصولا إلى شبكات الشحن السريع للمركبات الكهربائية، سعيا منها وراء الحصول على التمويل اللازم، لنموها وتطوير مشاريعها.
وشارك عدد من وزراء الطاقة العرب في فاعليات "قمة مستقبل الاستدامة" التى بدأت اليوم واستمر حتى الغد، على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة، وموضوعها الرئيسى "إعادة النظر في أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستثمار فى العالم"، بمشاركة قادة من القطاعين العام والخاص، ومناقشة قضايا الاستدامة والابتكار والانعكاسات الاقتصادية الناجمة عنهما.
فيما تشمل دورة عام 2020 من أسبوع أبو ظبي للاستدامة هذا العام 6 محاور هى الطاقة والتغير المناخى و"المياه والغذاء" و"مستقبل التنقل" و"استكشاف الفضاء" والتكنولوجيا الحيوية فى قطاع الصحة وتكنولوجيا لحياة أفضل، كما تكثيف المناقشات حول الذكاء الاصطناعى والمجتمع والشباب.
كان "أسبوع أبوظبى للاستدامة 2020" قد بدأ فعالياته بانعقاد أعمال الجمعية العامة العاشرة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة " آيرينا"، ومنتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي يومي 11 و12 يناير، ويختتم أعماله يوم 18 يناير الجارى.
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