شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تطلق «كيه بوب كريزي» إلى العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستضيف القرية العالمية في دبي العرض الموسيقي المسرحي الأول في العالم حول موسيقى البوب الكورية «كيه بوب كريزي»، الذي يروي قصة مجموعة من الشباب الذين يسعون للشهرة. وتمثل القرية العالمية منصة الانطلاق الرسمية الأولى للعرض قبل أن يبدأ بجولة في جميع أنحاء العالم.

يضم العرض أحدث إصدارات أغاني «الكيه بوب» التي يقدّر سوقها بمليارات الدولارات، وسيستمتع عشاق موسيقى البوب الكورية بهذه التجربة الاستثنائية من اليوم الثلاثاء وحتى 3 فبراير/شباط المقبل على المسرح الرئيسي للقرية العالمية.

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