المتحف المصري الكبير يستقبل 202 قطعة أثرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

استقبل المتحف المصري الكبير 202 قطعة أثرية، من المتحف المصري في التحرير ومنطقة آثار الهرم، ومن بينها 30 قطعة خشبية من مركب خوفو الثانية.

وأوضح اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، أنه من المقرر أن تدخل جميع القطع ضمن سيناريو العرض المتحفي بالقاعات المختلفة للمتحف، بداية من عصر ما قبل الأسرات وحتى العصر اليوناني الروماني.

وأشار د. الطيب عباس، مدير عام المتحف للشؤون الأثرية، إلى أن من أهم القطع التي استقبلها قطع ثالوث من الألباستر للملك تحتمس الأول، وتمثال على شكل أبي الهول لتحتمس الثالث، وآخر لأمنحتب ابن حابو، ورأس تمثال لأمنحتب الثالث من الحجر الجيري الملون، يرتدي تاج الحرب، إضافة إلى مجموعة أخرى متميزة من الآثار الثقيلة.

وقال د. عيسي زيدان مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار في المتحف، إن جميع القطع خضعت لأعمال التوثيق والترميم.