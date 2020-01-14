شكرا لقرائتكم خبر عن المتحف المصري الكبير يستقبل 202 قطعة أثرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
استقبل المتحف المصري الكبير 202 قطعة أثرية، من المتحف المصري في التحرير ومنطقة آثار الهرم، ومن بينها 30 قطعة خشبية من مركب خوفو الثانية.
وأوضح اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، أنه من المقرر أن تدخل جميع القطع ضمن سيناريو العرض المتحفي بالقاعات المختلفة للمتحف، بداية من عصر ما قبل الأسرات وحتى العصر اليوناني الروماني.
وأشار د. الطيب عباس، مدير عام المتحف للشؤون الأثرية، إلى أن من أهم القطع التي استقبلها قطع ثالوث من الألباستر للملك تحتمس الأول، وتمثال على شكل أبي الهول لتحتمس الثالث، وآخر لأمنحتب ابن حابو، ورأس تمثال لأمنحتب الثالث من الحجر الجيري الملون، يرتدي تاج الحرب، إضافة إلى مجموعة أخرى متميزة من الآثار الثقيلة.
وقال د. عيسي زيدان مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار في المتحف، إن جميع القطع خضعت لأعمال التوثيق والترميم.
كانت هذه تفاصيل خبر المتحف المصري الكبير يستقبل 202 قطعة أثرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.