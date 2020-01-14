مشروع قانون أمريكي يحظر استخدام المحمول لمن يقلون عن 21 سنة

كتب- وكالات:
على الرغم من أنه لا يتوقع الموافقة عليه، تقدم عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية فيرمونت جون رودجرز بمشروع قانون يجرم استخدام الهواتف الذكية لمن يقل عمرهم عن 21 سنة.
ويقترح المشروع فرض عقوبات تصل إلى السجن سنة أو غرامة مالية قدرها ألف دولار أو كليهما.
وقال رودجرز إن الهدف من مشروعه تسليط الضوء على مخاطر الهواتف الذكية على المراهقين كالتنمر والتطرف واستخدام الهاتف أثناء القيادة.
ولا يتوقع السيناتور تمرير مشروع القانون وتطبيقه فعلاً، لكنه تقدم به لإثبات وجهة نظر وتسليط الضوء على رأيه حول مخاطر استخدام الهواتف الذكية من جانب الشباب.
كان قانون آخر تم اعتماده مؤخراً يحظر بيع الأسلحة لمن هم دون 21 سنة ما لم يتخذوا إجراءات السلامة، ويرى رودجرز أن الهواتف الذكية أخطر من الأسلحة.
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