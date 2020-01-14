أخيرا.. التصميم الجديد لفيسبوك يصل إلى عدد من المستخدمين

دبي - بواسطة محمد فارس © فيسبوك فيسبوك

بدأت شركة فيسبوك منح بعض مستخدميها إمكانية الوصول إلى التصميم الجديد لنسخة سطح المكتب الذي أُعلن عنه خلال مؤتمر المطورين في أبريل 2019 الماضي.

ووفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية، يمتاز التصميم الجديد بأنه أكثر تنظيمًا، ويستخدم رموزًا أوضح، وتقول فيسبوك: إنها تعتزم إطلاقه على نطاق أوسع قبل ربيع عام 2020.

وقالت فيسبوك إنها بدأت منح نسبة صغيرة من المستخدمين حق الوصول إلى التصميم الجديد خاصةً لمن يسجل الدخول إلى الشبكة للمرة الأولى، إذ تظهر دعوة منبثقة إلى تجربة التصميم الجديد باسم "فيسبوك الجديد".

وإذا وافق المستخدم، فإن فيسبوك ستتيح له الاختيار بين استخدام خلفيات بيضاء وألوان ساطعة، أو خلفية داكنة مثل ميزة (الوضع الداكن) التي أصبحت توفرها العديد من الخدمات، والتطبيقات الأخرى.

وتمنح فيسبوك المستخدمين الذين يوافقون على تجربة التصميم الجديد إمكانية العودة إلى التصميم القديم، كما يمكنهم إبداء آرائهم بشأن التصميم الجديد، بما في ذلك الإبلاغ عن المشكلات التي تواجههم في التصميم.