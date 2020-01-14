أول لقاء مخابراتي تركي سوري.. تنسيق بشأن إدلب

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty آثار الدمار في محافظة إدلب

وأوضح الجانبان أن هناك اتصالات للمخابرات، لكن هذا أول اعتراف صريح بمثل هذا الاجتماع على مستوى رفيع.

ويدعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مسلحي المعارضة، الذين قاتلوا للإطاحة بالأسد أثناء الحرب الأهلية المستعرة منذ 8 سنوات، ووصف أردوغان الأسد بأنه إرهابي وطالب بالإطاحة به من السلطة، وهو أمر كان يبدو ممكنا في بداية الحرب.

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لكن حليفي الأسد، روسيا وإيران، ساعدا في تغيير دفة الصراع، حيث انسحبت القوات الأميركية حاليا من شمال شرق سوريا، فيما تجتاح القوات السورية المدعومة من روسيا المنطقة مجددا مع دخول القوات التركية من جهة الشمال.

وبحث رئيس وكالة المخابرات التركية، خاقان فيدان، ونظيره السوري وقف إطلاق النار في إدلب والتنسيق المحتمل ضد الوجود الكردي في شمال سوريا.

وقال مسؤول تركي تحدث بشرط عدم نشر اسمه إن المحادثات تضمنت "إمكانية العمل معا ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية في شرقي نهر الفرات".