شكرا لقرائتكم خبر عن ميشال عون: لبنان يدفع ثمن 30 عاما من السياسات المالية الخاطئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللبنانى ميشال عون اليوم الثلاثاء، إن "بعض العراقيل" حالت دون تشكيل حكومة لبنانية جديدة الذى كان متوقعا الأسبوع الماضى. مضيفا أن لبنان يدفع الآن ثمن 30 عاما من السياسات المالية الخاطئة.

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