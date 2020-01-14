شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح سبب إيقاف الدعم عن بعض المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الرسائل التي بعث بها برنامج “حساب المواطن” لبعض المستفيدين ممن تم إيقاف الدعم عنهم وتعليق حساباتهم بسبب عدم الإفصاح عن الدخل الصحيح، منحهم مهلة 15 يومًا قبل اتخاذ هذا الإجراء من أجل تحديث البيانات، غير أن عددًا منهم لم يقم بهذه الخطوة، وتجاهل تلك الرسائل، مما أدى إلى قرار الإيقاف.

وكان “حساب المواطن” قد بيّن أنه تم إيقاف البرنامج لدى بعض المستفيدين بسبب عدم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة، وعدم تجاوب المستفيدين بالرسائل التذكيرية بأهمية الإفصاح.

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ولفت حساب المواطن في وقت سابق إلى أن الدخل المقصود منه هو المبالغ الإجمالية التي يتم اكتسابها ويعبر عنها بقيمة نقدية ومنها الراتب الشهري أو التقاعدي، وما يتم اكتسابه من الأنشطة التجارية وغيرها.