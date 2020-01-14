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تنبيه من سفارة المملكة بكينيا للمواطنين الراغبين في الاستثمار

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إسلام الشحات 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نبهت سفارة خادم الحرمين في كينيا، المواطنين ورجال الأعمال، إلى أنه في حال رغبتهم الاستثمار في كينيا، فإن السفارة على استعداد لتقديم المشورة والمساعدة في إيصالهم بنظرائهم من الجانب الكيني.

وأوضحت السفارة أن هذه الدعوة، تأتي حرصًا على تواصلهم مع شخصيات معروفة وموثوقة، مشيرة إلى أن هناك جهات عديدة معتمدة من جمهورية كينيا مثل: الغرفة الوطنية الكينية للتجارة والصناعة (www.kenyachamber.co.ke) وللاستثمار (https://kepsa.or.ke/).

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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