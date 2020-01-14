شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من سفارة المملكة بكينيا للمواطنين الراغبين في الاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نبهت سفارة خادم الحرمين في كينيا، المواطنين ورجال الأعمال، إلى أنه في حال رغبتهم الاستثمار في كينيا، فإن السفارة على استعداد لتقديم المشورة والمساعدة في إيصالهم بنظرائهم من الجانب الكيني.

وأوضحت السفارة أن هذه الدعوة، تأتي حرصًا على تواصلهم مع شخصيات معروفة وموثوقة، مشيرة إلى أن هناك جهات عديدة معتمدة من جمهورية كينيا مثل: الغرفة الوطنية الكينية للتجارة والصناعة (www.kenyachamber.co.ke) وللاستثمار (https://kepsa.or.ke/).

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